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16.11.2020 - 17:19 |

Oyuncu Soumitra Chatterjee koronavirüse yenildi

Dünyaca ünlü efsanevi Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oyuncu Soumitra Chatterjee koronavirüse yenildi
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6 Ekim'den beri Hindistan'da tedavi gören Soumitra Chatterjee, dün yaşama hayata veda etti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktörün koronavirüs komplikasyonlarına yenik düştüğü belirtildi.

Chatterjee, 60 yıllık sinema kariyerine 300 film sığdırdı. Aynı zamanda bir şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusuydu. 1959-1990 yılları arasında Oscar'lı yönetmen Satyajit Ray'in 14 filminde rol aldı. Ünlü aktör, 2011'de Hindistan'ın en yüksek sinema onur ödülü olan the Dada Saheb Phalke'yi aldı.

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
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Cadde Yazarları

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