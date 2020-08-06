Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden Asutay için kurucuları arasında yer aldığı Bakırköylü Sanatçılar Derneğinde (BASAD) tören düzenlendi.

Burada yapılan törenin ardından Asutay'ın cenazesi, Kartaltepe Amine Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığında toprağa verildi.

"Çok iyi bir oyuncuydu"



BASAD'ın kurucularından Cihad Tamer, cenaze töreninde AA muhabirine, Asutay'ın aynı zamanda yakın çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

Tamer, Üstün Asutay'ın herkes tarafından sevilen, sayılan bir kişi olduğuna işaret ederek, "Çok iyi bir oyuncuydu. BASAD'ta yetişen biriydi. Üstün, Erdoğan Sıcak ve ben Bakırköy'de doğmuş ve Bakırköy'ü hiç terk etmemiş üç arkadaş olarak yanımıza Ayşen Gruda'yı, Tarık Akan'ı, Cem Karaca'yı ve Ergun Köknar'ı alarak BASAD'ı kurduk." dedi.

BASAD'ın 25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Tamer, "Burada yerimize gelecek gençleri yetiştirelim istedik. İlkelerimizden, Atatürkçü çizgimizden hiç taviz vermeden gençleri yetiştirmeye devam ettik. Bundan sonra da bayrağı onlar taşıyacak." ifadelerini kullandı.











"Hepimizin kaybı çok büyük"



BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek de Asutay'ın, Kartaltepe İlköğretim Okulu'nda öğrenciyken Bakırköy Halkevinde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan ilk oyunculuk derslerini aldığını hatırlatarak, "Tam 75 yıl önce küçücük bir çocukken 'yuvam' diyerek girdiği bu binadan şimdi 82 yaşında uğurlanıyor." diye konuştu.

Türk sinemasına ve Türk tiyatrosuna Asutay'ın önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Gülek, şunları kaydetti:

"Hepimizin kaybı çok büyük. Halkevi ruhuyla Ayşen Gruda'yla Tarık Akan'la Cem Karaca'yla Erdoğan Sıcak'la ve Ergun Köknar'la kurdukları bu bina hakikaten o ruhu yansıttı, yaşadı ve yaşatıyor. Bundan sonra da onun anısı, o ruh da ilkeleri de burada yaşayacak. Üzgünüz. Görevini yaptı ve aramızdan ayrıldı."

Taziyeleri oğlu Mert Asutay ile eşi Şirin Asutay'ın kabul ettiği cenazeye, sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Oynadığı karakterlerle unutulmaz oyuncular arasında yer alan Üstün Asutay, "Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerde rol almıştı.