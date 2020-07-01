Oyuncu Yasemin Hadivent'in acı günü!

Nazenin Hadivent'in Instagram paylaşımı şöyle:

"Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız. Özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım. Kızımızı bugün itibarıyla kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin"