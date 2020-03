‘OYUNCULUĞA DALABİLİRİM’

ABD’li ünlü rapçi Eminem, Page Six’e röportaj verdi. 10 Şubat’ta düzenlenen 92’nci Akademi Ödülleri töreninde sahneye çıkıp, 17 yıl önce kendisine ‘En İyi Şarkı Oscarı’nı kazandıran ‘Lose Yourself’ parçasını seslendiren şarkıcı, o dönem ödülü almaya neden gelmediğini açıkladı. Gerçek adı Marshall Mathers olan rapçi, senaryo ve zamana bağlı olarak yeniden oyunculuk yapabileceğinin de sinyallerini verdi.

- Oscar ödüllerindeki performansınız gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Bu sene sahne almayı tercih etmenizin sebebi nedir?

O zamanlar bunu yapmaya fırsat bulamadığım için, bu fikrin şimdi havalı olduğunu fark ettim. O günlerde, ödül alma şansımın bile olmadığını düşünüyordum ve haftalar önceki Grammy töreninde ‘Lose Yourself’i zaten seslendirmiştik. Bunun iyi bir fikir olmadığını sanıyorduk. Ayrıca yıllar önceki genç Eminem, öyle bir şovda anlaşılmayacağını düşünüyordu.

- Sizi Barbra Streisand’dan bir Oscar alırken görmek muazzam olurdu...

Aynen, bence de delice olurdu…

- Peki o gece törene katılmayınca ne yaptınız?

Evde kızımla zaman geçirdim, töreni izlemedim bile… Kızım Hailie’nin okula erken gitmesi gerekiyordu ben de uyudum. Prodüktör ve klavye sanatçımız Luis Resto çıkıp, ödülü aldı. Çok büyük ihtimalle insanlar onun kim olduğunu sorguladı. Sonrasında da beni arayarak uyandırdı ve kazandığımızı söyledi. Ben de çok şaşırdım. Ama hayatımda farklı bir yerdeydim.

- O dönem törene katılmayışınız sebebi olarak sizden şarkının sansürlü versiyonunu söylemenizi istedikleri gösterilmişti…

Hayır, konu bu değildi. Çünkü zaten şarkıda o kadar kötü kelime kullanılmıyor; birkaç tane var. Bu nedenle bu doğru bir bilgi değil.

- Peki size bir teklifle geldiler mi?

Evet, menajerim Paul Rosenberg söylemişti. Ama benim yerime de başkası çıkıp, sahne alsaydı garip olurdu.

- Peki Oscar Ödülleri nasıldı? Eğlendiniz mi?

Kesinlikle... Salma Hayek bana sarıldı!

- Sahne alacağınızı neden sakladınız?

Bilmiyorum. Sanırım bu Oscar yönetiminin kararıydı. Çünkü bana bu şekilde tebliğ edildi, ben de “Bunu duyurmamak bir çeşit budalalık” tepkisini vermiştim.

- Yeniden bir filmde yer alıp almayacağınız konuşuluyor. Daha fazla oyunculuk yapmaya sıcak bakıyor musunuz?

Hayır diyemeyeceğim. Çünkü eğer doğru senaryo gelir ve takvimime uyarsa, yeniden o oyunculuk sektörüne dalabilirim.

- ‘8 Mile’ın çekimlerinde eğlendiniz mi?

Eğlendim. Ve eğlenmedim (Gülüyor). Çok çalıştık ve ilk filmim olduğu için böylesine bir tempo beklemiyordum. Benim çalışma sistemimde bir başkasının takvimine uymak zor. Ama elbette böyle bir işe imza attığım için memnunum. Eğlenceli kısımları çok fazlaydı…

‘Sözleşme imzaladık’

- 17 Ocak’ta Music To Be n 17 Ocak’ta Music To Be Murdered By’ isimli albümünüzü yayınladınız. Sırada neler var?

Sırada gerçekten bir şeyim yok. Dürüst olmak gerekirse, sadece bu albüm için çalışmaca ve video klipler olacak. Elbette bu konuda da henüz yazılı bir şeyler olmadı.

- Etkilendiğiniz yeni yetenekler var mı?

Yeni albümde Young M.A.’ya da yer verdik. Onunla ilgili konularda gerçekten inanılmaz heyecanlanıyorum ve her çıkardığı yeni eseri dinliyorum. Ayrıca Griselda ve YBN Cordae ile de yapım şirketi olarak, sözleşmeler imzaladık.