'Oyunculuğa yeteneğim olduğumu söylüyorlar'

Ersay Üner, yeni şarkısı hakkında, "Keyifli bir şarkı oldu. 'Seni Soruyorlar' kendi derdini içinde anlatıyor. Tüm soruların cevabı şarkının içerisinde ve bir paradoks yaratıyor" dedi.

Yasemin Şefik'in klibindeki oyunculuğunu beğenmesiyle ilgili yaptığı yoruma Üner, "Öğrenmeye açık bir adamım. İnsanlar bende gördükleri şeyleri söylüyorlar ve bunları uygulamaya çalışıyorum. Oyunculukla ilgili bir iddiam yok ama öyle bir yeteneğim olduğunu söylüyorlar. Zaman içerisinde kameranın karşısına geçe geçe rahatlamaya ve biraz daha doğallaşmaya başladım. Benim de hoşuma gitmiyor değil artık. Dışarıdan baktığım zaman kendime 'aferin' diyorum ve kendi kendimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Ersay Üner: ''Herkesi seviyoruz ve herkesi övüyoruz ama kendimize geldiği zaman kendimizi çok yeriyoruz. Yerdiğimiz kadar biraz da kendimizi övsek hiçbir şey olmaz. Herkes zannediyor ki şarkı yazarları her zaman depresyonda ve hep depresif şeyler yazarlar. Ben en güzel şarkılarımı en mutlu olduğum zamanlarda yazıyorum. Depresif olduğum zamanlarda yazdığım şeyleri paylaşmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yazdığın şarkıları hiç unuttuğun oluyor mu?" sorusunu Ersay Üner, "Fethiye'de çok sevdiğim bir yer var. Geçen yaz oraya gittik, bir adadayız. Turistik gemi geçiyordu ve bir şarkı çalıyordu. Duydum ve kendime 'Ben böyle bir şey yaptım ve yaptığım şarkıya çok benziyor ama şarkıyı daha çıkarmadım' dedim. Benim olduğuna eminim şarkının ama ne olduğunu çıkaramıyorum. Sonra ses yaklaştıkça 'Bu benim hikayem, bu benim masalım...' kısmını duydum. Sanki hala şarkının üzerinde çalışıyormuşum ve yeni yapıyormuşum gibi hissettim ki aslında şarkıyı çoktan vermişim" şeklinde yanıtladı.