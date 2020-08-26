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26.08.2020 - 12:05 |

Ozan Çobanoğlu-Ezgi Sertel'den aile pozu

Sunucu Ezgi Sertel, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ve ikiz bebekleri ile çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ozan Çobanoğlu-Ezgi Sertel'den aile pozu
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2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i yaklaşık yedi ay önce kucaklarına aldı. 38 yaşındaki sunucu, eşi ve ikiz bebekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Sertel'in aile pozu 20 binin üzerinde beğeni ve ço ksayıda yorum aldı.

Ozan Çobanoğlu-Ezgi Sertelden aile pozu

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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