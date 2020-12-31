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31.12.2020 - 09:32 | | UMUT ÃœNVER

Özcan Deniz sessizliÄŸini korudu

OÄŸlu Kuzey'Ä± Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸraf ile gÃ¼ndem olan Ã–zcan Deniz, Ã¶nceki akÅŸam Levent'teki stÃ¼dyosundan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Özcan Deniz sessizliÄŸini korudu
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YakÄ±n zamanda Ä°rem HelvacÄ± ile baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'Seni Ã‡ok Bekledim' dizisi hakkÄ±nda konuÅŸan Ã–zcan Deniz, "Ã‡ekimler Ã§ok gÃ¼zel gidiyor. Ä°rem iyi partner" dedi.

Eski eÅŸi Feyza Aktan ile sÄ±k sÄ±k kavga ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri soran muhabirlere cevap vermeyen Deniz, oÄŸlu Kuzey'i Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸrafa gelen yorumlara bir hayli sitem etmiÅŸti. Bu konu hakkÄ±nda yÃ¶neltilen sorularÄ± da duymazlÄ±ktan gelen oyuncu, aracÄ±na binerek orandan uzaklaÅŸtÄ±.Â

Ã–zcan Deniz sessizliÄŸini korudu

Magazin Haberleri Bülteni (31 AralÄ±k 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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