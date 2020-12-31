Ã–zcan Deniz sessizliÄŸini korudu

YakÄ±n zamanda Ä°rem HelvacÄ± ile baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'Seni Ã‡ok Bekledim' dizisi hakkÄ±nda konuÅŸan Ã–zcan Deniz, "Ã‡ekimler Ã§ok gÃ¼zel gidiyor. Ä°rem iyi partner" dedi.

Eski eÅŸi Feyza Aktan ile sÄ±k sÄ±k kavga ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri soran muhabirlere cevap vermeyen Deniz, oÄŸlu Kuzey'i Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸrafa gelen yorumlara bir hayli sitem etmiÅŸti. Bu konu hakkÄ±nda yÃ¶neltilen sorularÄ± da duymazlÄ±ktan gelen oyuncu, aracÄ±na binerek orandan uzaklaÅŸtÄ±.Â