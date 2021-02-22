Özel tasarımlar

Nazan Güme ile Eda Dayıoğlu, kişiye özel her desen ve modelden toplamda sadece 52 ürün üreten Elli2 isimli firmalarıyla ilgili konuştu. “20 yılı aşan ev tekstili serüvenimizde edindiğimiz tecrübelerimizi, kendi tarzımız ve vizyonumuzla birleştirerek, özgün stilimizde, yüksek kaliteli kumaşlar ve malzemeler kullanarak, sıradan olmayan, alışılmışın dışında kendi markamızı yaratmak için yola çıktık” diyen ikili, şöyle devam etti: “Kendisini özel hissetmek, aldığı ürünün sadece 52 taneden biri olduğunu bilmek isteyen kadınlar büyük ilgi gösteriyor.”