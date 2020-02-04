Özer Hurmacı izin gününü ailesiyle değerlendirdi

Torunlarını görmek için annesinin geldiğini, onun için kendisinin de izin gününde İstanbul'a geldiğini söyleyen Hurmacı, gün boyu ailesi ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Alışveriş turunun yanı sıra çocuk eğlence merkezinde de oğlu ve kızı ile birlikte doyasıya eğlenen futbolcu, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldılar.