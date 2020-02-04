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HaberlerMagazin Haberleri Özer Hurmacı izin gününü ailesiyle değerlendirdi
04.02.2020 - 12:09 |

Özer Hurmacı izin gününü ailesiyle değerlendirdi

PTT 1.lig ekiplerinden Bursaspor'da top koşturan deneyimli futbolcu Özer Hurmacı, ailesi ile birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Özer Hurmacı izin gününü ailesiyle değerlendirdi

Torunlarını görmek için annesinin geldiğini, onun için kendisinin de izin gününde İstanbul'a geldiğini söyleyen Hurmacı, gün boyu ailesi ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Alışveriş turunun yanı sıra çocuk eğlence merkezinde de oğlu ve kızı ile birlikte doyasıya eğlenen futbolcu, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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