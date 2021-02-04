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04.02.2021 - 11:41 |

Özge Özder: Geri sayım başladı

Anne olmak için gün sayan oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Özder: Geri sayım başladı
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2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz aylarda anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan 42 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

Rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisi ile gündemde olan Özge Özder'in, "Geri sayım başladı. Seni bekliyoruz güzel kızım" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Özge Özder: Geri sayım başladı

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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