MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Özge Özder: Gün saymaya baÅŸladÄ±k
03.12.2020 - 17:24 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Özge Özder: Gün saymaya baÅŸladÄ±k

BeÅŸ aylÄ±k hamile olan oyuncu Ã–zge Ã–zder, ÅŸarkÄ±cÄ± eÅŸi Sinan GÃ¼leryÃ¼z ile birlikte NiÅŸantaÅŸÄ± City's Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.

Özge Özder: Gün saymaya baÅŸladÄ±k
ABONE OL

Ã–zge Ã–zder-Sinan GÃ¼leryÃ¼z Ã§ifti, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bebek bekledikleri haberini arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir video ile sosyal medyadan duyurmuÅŸtu.

Anne olmak iÃ§in gÃ¼nleri saymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ã–zder, "Evde sÃ¼rekli karantina, sette sÃ¼rekli test yapÄ±yoruz. EÅŸim sete beni bÄ±rakÄ±yor. 5.5 aylÄ±k oldu kÄ±zÄ±mÄ±z. Ä°sim 3-4 tane dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ama onu kendi YouTube kanalÄ±mÄ±za saklayalÄ±m. Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±z. GÃ¼n saymaya baÅŸladÄ±k" dedi.

Bu arada Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte, kendi Ã§ekim ekibinin eÅŸlik etmesi dikkat Ã§ekti.Â

Ã–zge Ã–zder: GÃ¼n saymaya baÅŸladÄ±k

Mahmut Tuncer sosyal medyayÄ± salladÄ±!Koronavirüs salgÄ±nÄ± nedeniyle önlem amaçlÄ± kendini evde karantinaya alan türkücü Mahmut Tuncer, papaÄŸanÄ± ile dans ettiÄŸi anlarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Rasim Öztekin takipçilerine 15 yÄ±l öncesine götürdü

Rasim Ã–ztekin takipÃ§ilerine 15 yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

Berdan Mardini'den 'Olsun' açÄ±klamasÄ±

Berdan Mardini'den 'Olsun' aÃ§Ä±klamasÄ±

'Küçük Dev KadÄ±n Dilber Ay' filmi sete çÄ±ktÄ±

'KÃ¼Ã§Ã¼k Dev KadÄ±n Dilber Ay' filmi sete Ã§Ä±ktÄ±

Nurgül YeÅŸilçay'Ä±n isyanÄ±: Eve sÄ±ÄŸamayan hayatlar

NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay'Ä±n isyanÄ±: Eve sÄ±ÄŸamayan hayatlar

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet