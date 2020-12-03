Ã–zge Ã–zder: GÃ¼n saymaya baÅŸladÄ±k

Ã–zge Ã–zder-Sinan GÃ¼leryÃ¼z Ã§ifti, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bebek bekledikleri haberini arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir video ile sosyal medyadan duyurmuÅŸtu.

Anne olmak iÃ§in gÃ¼nleri saymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ã–zder, "Evde sÃ¼rekli karantina, sette sÃ¼rekli test yapÄ±yoruz. EÅŸim sete beni bÄ±rakÄ±yor. 5.5 aylÄ±k oldu kÄ±zÄ±mÄ±z. Ä°sim 3-4 tane dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ama onu kendi YouTube kanalÄ±mÄ±za saklayalÄ±m. Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±z. GÃ¼n saymaya baÅŸladÄ±k" dedi.

Bu arada Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte, kendi Ã§ekim ekibinin eÅŸlik etmesi dikkat Ã§ekti.Â