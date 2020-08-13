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13.08.2020 - 10:09 |

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün Marmaris tatili

Oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün Marmaris tatili sürüyor. Çift, önceki gün bir plajda güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün Marmaris tatili
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Habertürk'te yer alan habere göre; Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile Marmaris'te tatil yapıyor. İkili, önceki gün bir plajda objektiflere takıldı.

34 yaşındaki Özpirinçci, sevgilisi ile gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sevgililer, görüntülendiklerini fark edince, gözden uzakta bir masaya oturarak satranç oynadı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürkün Marmaris tatili

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