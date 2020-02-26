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26.02.2020 - 14:28 |

Özge Ulusoy takipçisinin isteğine şaştı kaldı!

Manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden para isteyen bir takipçisini ve yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Özge Ulusoy takipçisinin isteğine şaştı kaldı!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Özge Ulusoy, son gönderisinde kendisinden para isteyen bir takipçisi karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Hiçbir şey belirtmeden Ulusoy’dan 20 bin lira talep takipçisi üstüne üstlük bir de Iban numarasını verince Ulusoy, isyan etti ve şöyle dedi:

“Arkadaş net! Lafı da uzatmamış Iban’ı koymuş alta… Allahtan ‘mısınız’ diye bir soru eki var! Ufak da olsa bir nezaket kırıntısı! Oldu arkadaşım hemen ya…”

Özge Ulusoy takipçisinin isteğine şaştı kaldı

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