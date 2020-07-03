03.07.2020 - 10:35 |
Özge Ulusoy'dan Faruk Çolakoğlu'na: İyi ki!
Geçen gün ayrılma kararı aldıkları iddia edilen Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü model sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Corona virüs nedeniyle görüşemeyen Özge Ulusoy ve iş insanı Faruk Çolakoğlu’nun bu durumdan rahatsız oldukları için ayrılma kararı aldıkları iddia edilmiş, hatta Fransa’da olan Çolakoğlu’nun ipleri kopardığı söylenmişti. Bu dedikodular üzerine Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm iddiaları yalanladı. Ünlü model sevgilisi ile çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve ‘İyi ki’ notuyla, Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı.