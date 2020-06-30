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30.06.2020 - 10:27 |

Özgü Kaya'nın korku dolu gecesi: Kapımı zorluyorlar!

Oyuncu Özgü Kaya kapısının zorlandığı iddiasıyla polisi aradı. Kamera kayıtları incelenince gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Apartmana girenin alt komşusu olduğu açığa çıkan Kaya, Alt komşum kendi kapısını açarken benimki açılmaya çalışılıyor sandım” diyerek şikayetini geri aldı.

Özgü Kaya'nın korku dolu gecesi: Kapımı zorluyorlar!
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Son olarak ATV'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' adlı dizide rol alan Özgü Kaya, sabahın erken saatlerinde oturduğu sitenin bahçesinden yüksek sesler duyduktan kısa süre sonra daire kapısının kilidinin açılmaya çalışıldığını fark etti. Ünlü oyuncu hemen polisi arayarak 'Hırsız var' diye şikayetçi oldu.

Günaydın'ın haberine göre; Kaya, polis ekibinin gelmesini beklemeden korkuya kapılarak evden ayrılıp bir arkadaşının yanına gitti. Ünlü oyuncunun evine giden polis memurları, yaptıkları inceleme doğrultusunda daire kapısında herhangi bir zorlama izi olmadığını belirledi. Kaya, kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

KAYITLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Olaydan bir gün sonra polis merkezine giden oyuncu, polis memurları ile kamera görüntülerini izlerken apartmana giriş yapan kişinin komşusu olduğunu görünce şok geçirdi.

Kaya, "Alt katımdaki komşumun kapısını açtığı esnada kendi daire kapımın açıldığını zannettim" diyerek şikayetini geri aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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