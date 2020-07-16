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16.07.2020 - 10:23 |

Özgün: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

Şarkıcı Özgün, eşi Nida Uğurlu ile 8'inci evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Özgün, paylaşımına "Sen ve oğlumuz, beni dünyanın en mutlu insanı yaptınız. Aşkım benim... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

Özgün: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!
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2012 yılında Nida Uğurlu ile nikah masasına oturan Özgün, 2015 yılında oğlu Ediz'i kucağına almıştı. Özgün, eşi ile 8'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Eşi ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan şarkıcı, "Hep 'İyi ki'ler var hayatımın senden sonrasında... Yolumu sana çıkartan iyi, kötü, her bir kararıma, mutlu, mutsuz her bir günüme, hatalarıma, doğrularıma, şükürler olsun. Sayende hiç 'Keşke'm yok. Sen ve oğlumuz, beni dünyanın en mutlu insanı yaptınız. Aşkım benim... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" dedi.

Özgün: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım

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Cadde Yazarları

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