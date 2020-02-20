Özlem Ada Şahin, Demet sorusunu duyunca kaçtı

Karı kocanın daha sonra kendilerine doğum hediyesi olarak Demet Akalın tarafından alındığı söylenen kol saatini sattığı öğrenilmişti. Bu saati sattıkları için Demet Akalın ile araları açılan çiftten Özlem Ada Şahin önceki gün Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Kızı Arya ile kontrole geldiği hastane bekleyen gazetecilerin olduğunu gören Özlem Ada Şahin kol saati sorularına maruz kalacağını fark edince hızla arabasına bindi. ‘Demet Akalın’ sözünün geçtiği soruyu duyunca aracının kapısını hızla kapatan Özlem Ada Şahin hastaneden ayrıldı.