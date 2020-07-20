Özlem giderdiler

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bodrum’da buluştu. Şebnem Çapa’nın ön ayak olduğu tekne gezisine, Sennur Çiftçi, Bettina Machler, Selma Türkeş, Ayşegül Uzunova ve Zeynep Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Çapa’nın kusursuz ev sahipliğinde, son derece neşeli geçen buluşmanın kareleri, “Yazı kim sevmez... Pandemi sonrası ilk buluşma ve özlem gidermece” notuyla paylaşıldı.