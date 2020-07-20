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20.07.2020 - 07:00 |

Özlem giderdiler

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bodrum’da buluştu.

Özlem giderdiler
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bodrum’da buluştu. Şebnem Çapa’nın ön ayak olduğu tekne gezisine, Sennur Çiftçi, Bettina Machler, Selma Türkeş, Ayşegül Uzunova ve Zeynep Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Çapa’nın kusursuz ev sahipliğinde, son derece neşeli geçen buluşmanın kareleri, “Yazı kim sevmez... Pandemi sonrası ilk buluşma ve özlem gidermece” notuyla paylaşıldı.

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
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Cadde Yazarları

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