Özlem Tokaslan: 6 yaşında teyze oldum

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar dizisinde rol alan Özlem Tokaslan, son gönderisiyle takipçilerini geçmişe götürdü. 47 yaşındaki oyuncu, ablası ve yeğeniyle çekilen pozunu yayınladı.

Fotoğrafta henüz 6 yaşında olan Tokaslan, bu nostaljik kareye "6 yaşında teyze olan Özlem, ablası ve yeğeni… Yıl 1981 büyümeseydik iyiydi" notunu düştü.

Oyuncunun bu karesine beğeni ve yorum yağdı.