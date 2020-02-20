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20.02.2020 - 14:39 |

Özlem Tokaslan: 6 yaşında teyze oldum

Oyuncu Özlem Tokaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Özlem Tokaslan: 6 yaşında teyze oldum

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar dizisinde rol alan Özlem Tokaslan, son gönderisiyle takipçilerini geçmişe götürdü. 47 yaşındaki oyuncu, ablası ve yeğeniyle çekilen pozunu yayınladı.

Fotoğrafta henüz 6 yaşında olan Tokaslan, bu nostaljik kareye "6 yaşında teyze olan Özlem, ablası ve yeğeni… Yıl 1981 büyümeseydik iyiydi" notunu düştü.

Oyuncunun bu karesine beğeni ve yorum yağdı.

Özlem Tokaslan: 6 yaşında teyze oldum

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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