20.02.2020 - 14:39 |
Özlem Tokaslan: 6 yaşında teyze oldum
Oyuncu Özlem Tokaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar dizisinde rol alan Özlem Tokaslan, son gönderisiyle takipçilerini geçmişe götürdü. 47 yaşındaki oyuncu, ablası ve yeğeniyle çekilen pozunu yayınladı.
Fotoğrafta henüz 6 yaşında olan Tokaslan, bu nostaljik kareye "6 yaşında teyze olan Özlem, ablası ve yeğeni… Yıl 1981 büyümeseydik iyiydi" notunu düştü.
Oyuncunun bu karesine beğeni ve yorum yağdı.