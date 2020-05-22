22.05.2020 - 17:13 |
Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı
TRT 1 dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da Burcu Kıratlı’nın canlandırdığı 'Gökçe Hatun' karakteri, Pakistan halkı tarafından çok sevildi.
Yurt dışında da büyük ilgi gören 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Pakistan'da gösterilmesinin ardından Burcu Kıratlı, Pakistan halkının sevgisini kazandı. Diziyi takip edenler, güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu.
Burcu Kıratlı, Instagram hesabının hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.
Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.