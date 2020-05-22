Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı

Yurt dışında da büyük ilgi gören 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Pakistan'da gösterilmesinin ardından Burcu Kıratlı, Pakistan halkının sevgisini kazandı. Diziyi takip edenler, güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Burcu Kıratlı, Instagram hesabının hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.