Pamela Anderson, sosyal medyaya veda etti. Dün son bir paylaşımda bulunan 53 yaşındaki oyuncu ve model, gönderisine, "Bu benim Instagram, Twitter ve Facebook'taki son paylaşımım olacak" notunu düştü.

Sosyal medyaya hiç ilgi duymadığını, artık okuyarak ve doğada vakit geçirerek ilham aldığı hayatı yaşayacağını belirten Anderson, "Artık özgürüm" şeklinde konuştu.

Takipçilerine hedeflerinin peşinden gidecek gücü bulma çağrısı yapan dünyaca ünlü oyuncu, boşa giden zamanın büyüsüne kapılmamak gerektiği uyarısında bulundu.