'Pandemi bitmeden yeni proje yapmayacağız'

Ezo Genç, koronavirüs pandemisini en verimli şekilde geçirmeye çalıştığını belirterek, "Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden birisi de müzik sektörü oldu. Tabi ki her şeyin başı ve en önemlisi sağlık. Sağlıklı olmak ve geleceğe sağlıkla bakmak şu sıralar hepimizin tek temennisi. Ben de bu süreci elimden geldiğince korunarak, evde kalarak ve yeni şarkılar yaparak geçiriyorum. Pandemi tam anlamıyla son bulmadan ya da kontrol altına alınmadan yeni bir proje yapmayacağız" dedi.



