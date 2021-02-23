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23.02.2021 - 12:48 |

'Pandemi bitmeden yeni proje yapmayacağız'

Bir süredir sahnelerden uzak kalan şarkıcı Ezo Genç, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Pandemi bitmeden yeni proje yapmayacağız'
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Ezo Genç, koronavirüs pandemisini en verimli şekilde geçirmeye çalıştığını belirterek, "Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden birisi de müzik sektörü oldu. Tabi ki her şeyin başı ve en önemlisi sağlık. Sağlıklı olmak ve geleceğe sağlıkla bakmak şu sıralar hepimizin tek temennisi. Ben de bu süreci elimden geldiğince korunarak, evde kalarak ve yeni şarkılar yaparak geçiriyorum. Pandemi tam anlamıyla son bulmadan ya da kontrol altına alınmadan yeni bir proje yapmayacağız" dedi.

Pandemi bitmeden yeni proje yapmayacağız


Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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