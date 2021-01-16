Pandemi çiçeği

Natalia Oreiro, pandemi süresince kullanılması birçok ülkede zorunlu kılınan maske ve siperliklere yeni bir görünüş kazandırdı. Oyunculuğun ve şarkıcılığın yanı sıra modayla da yakından ilgilenen Uruguaylı güzel, stylist Flor Tellado ile iş birliğine imza attı. Çiçekli siperliklerin tanıtımını üstlenen Oreiro, yeni tarzıyla beğeni topladı.