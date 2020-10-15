Pandemi hatırası

EKAV (Eğitim Kültürve Araştırma Vakfı), kuruluşunun 28’inci yılında, üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere burs vererek Türkiye’deki sanat eğitimine destek olmaya devam ediyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen ‘EKAV-ARTIST New Generation 6’ sergisi, ‘Pandemi’nin Kutusu’ ismi altında genç sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



23 yeni nesil sanatçının yapıtlarından oluşan, küratörlüğünü Sezin Aksoy’un üstlendiği sergiye, cemiyet hayatından da çok sayıda isim katıldı.