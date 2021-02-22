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22.02.2021 - 13:24 |

Pandemi Victoria Beckham'a yaramadı! Şirketi zarar ediyor

'Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasında tasarımcı olarak kariyer yapmaya başlayan eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın şirketinin batmak üzere olduğu iddia edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri olumsuz yönde etkilenen Beckham'ın yüklü bir miktar para kaybettiği söyleniyor.

Pandemi Victoria Beckham'a yaramadı! Şirketi zarar ediyor
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Eski futbolcu David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham'ın dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir işlerinin yolunda gitmediği iddia edildi. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Beckham'ın şirketi'nin 2008'den beri toplamda 46 milyon sterlin (yaklaşık 452 milyon TL) zarar etti. 46 yaşındaki modacının şirketinin, 2020'de koronavirüs krizi nedeniyle dibe vurduğu ve batmak üzere olduğu öne sürüldü.

Pandemi Victoria Beckhama yaramadı Şirketi zarar ediyor

'ŞİRKETİ BATIYOR' İDDİASI

Spice Girls adlı müzik grubu ile ünlenen Victoria Beckham'ın şirketinin toplamda 4,7 milyon sterlinlik ( yaklaşık 47 milyon TL) bir kayıp yaşadığı öne sürüldü. Ancak Beckham, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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DÖRT ÇOCUK ANNESİ

David Beckham ile Victoria Beckham, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Dünyaca ünlü çiftin; Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz adından dört tane çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Victoria Beckham, bir dönem üyesi olduğu Spice Girls müzik grubunun geçen yıl İngiltere'de gerçekleşen turnesine katılmadığı halde konserden 1 milyon pound kazandı.

Pandemi Victoria Beckhama yaramadı Şirketi zarar ediyor

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS/ INSTAGRAM

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