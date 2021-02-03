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03.02.2021 - 07:00 |

Pandemiyi işleyecekler

Sarah Jessica Parker, geri dönecek ‘Sex and the City’ dizisinin yeni bölümlerinin, Covid-19’un dünyayı ve arkadaşlıkları nasıl etkilediğini anlatacağını söyledi.

Pandemiyi işleyecekler
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Oyuncu Sarah Jessica Parker, Vanity Fair’e konuştu. Geçtiğimiz günlerde 17 yıl sonra geri döneceği açıklanan ‘Sex and the City’ dizisinde koronavirüs salgınının işleneceğini belirten oyuncu, “Covid-19, kesinlikle hikayenin bir parçası olacak, çünkü bu karakterlerin yaşadığı şehir burası... Arkadaşların ortadan kaybolduğunda ilişkilerinin de nasıl değiştiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı. Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) ve Cynthia Nixon’ın (Miranda Hobbes) başrollerinde olacağı proje, yarım saatlik 10’ar bölümden oluşacak. Çekimlere ilkbaharın sonlarında New York’ta başlanacak.

Yeni çekilecek sezonda Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall yer almayacak.

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