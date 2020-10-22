Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, yapımcılığını Selim Akar Müzik’in yaptığı yeni şarkısı ‘Dillere Düşmüşsün’ün klip çekimlerinde rahatsızlandı. Irkçılığa dikkat çekilen video’nun İstanbul’daki kayıtlarında tabuta giren şarkıcı, panik atak geçirdi. Ara verilen çekimler daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etti.