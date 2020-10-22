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HaberlerMagazin Haberleri Panik atak geçirdi
22.10.2020 - 07:00 |

Panik atak geçirdi

Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, yapımcılığını Selim Akar Müzik’in yaptığı yeni şarkısı ‘Dillere Düşmüşsün’ün klip çekimlerinde rahatsızlandı.

Panik atak geçirdi
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Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi, yapımcılığını Selim Akar Müzik’in yaptığı yeni şarkısı ‘Dillere Düşmüşsün’ün klip çekimlerinde rahatsızlandı. Irkçılığa dikkat çekilen video’nun İstanbul’daki kayıtlarında tabuta giren şarkıcı, panik atak geçirdi. Ara verilen çekimler daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etti.

 

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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