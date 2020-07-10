Pantene altın kelebek yıldızları

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Kanal D’de gerçekleşen özel bir yayınla sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının ‘En İyi’lerinin belirlendiği, yılın en prestijli ödüllerini televizyon ekranlarından milyonlarca kişi heyecanla izledi. Tüm yıl boyunca başarılı performanslarıyla adından söz ettiren isimler, ödüllerine kavuştu.

Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı törende, kazananlara ödülleri, evlerinde veya ofislerinde takdim edildi. Muhteşem şovlara ve konuşmalara sahne olan etkinlikte, bu yıl 17 milyonun üzerinde oy kullanıldı. Son beş senenin en yüksek halk katılımıyla gerçekleşen oylamada rekor kırıldı. Değerlendirmede yüzde 70 halkın ve yüzde 30 jürinin oyları dikkate alınarak, yılın yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren isimleri belirlendi.

İŞTE KAZANAN İSİMLER

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz

En İyi Romantik Komedi Dizisi: ‘Afili Aşk’-Kanal D

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Burcu Özberk (Afili Aşk-Kanal D)

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul (Afili Aşk-Kanal D)

En İyi Haber Programı: 5N1K (CNN TÜRK-Cüneyt Özdemir)

En İyi Kadın Haber Sunucusu: Ece Üner (Show TV)

En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)

En İyi Dizi: ‘Mucize Doktor’ (FOX)

En İyi İnternet Dizisi (Dijital): ‘Şahsiyet’ (Puhu Tv

)En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin (Hercai-ATV)

En İyi Erkek Oyuncu: Taner Ölmez (Mucize Doktor-FOX)

En İyi Çocuk Oyuncu: Ebrar Demirbilek (Hercai-ATV)

En İyi Çıkış Yapan: Zeynep Bastık

En İyi DJ: Hey Douglas!

En İyi Komedi Dizisi: ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ (Kanal D)

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ecem Erkek (Güldür Güldür-Show TV)

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Onur Buldu (Güldür Güldür-Show TV)

En İyi Proje: ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2’

En İyi Proje: ‘Usta Çırak’ (Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun)

En İyi Fantezi Müzik Erkek: Hakan Altun

En İyi Influencer: KafalarEn İyi Magazin Programı: ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ (Kanal D)

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı (TV8)

En İyi Yarışma Programı: ‘Masterchef Türkiye’(TV8)

En İyi Gündüz Kuşağı: ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ (ATV)

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı (ATV)

En İyi Spor Programı: ‘Yüzde 100 Futbol’ (Rıdvan Dilmen, Murat Kosova-NTV)

En İyi Senarist: Deniz Akçay Katıksız (İstanbullu Gelin-Star)

En İyi Yönetmen: Yusuf Pirhasan (Mucize Doktor-FOX)

En İyi Dizi Müziği: Aytekin Ataş (Bir Zamanlar Çukurova-ATV)

En İyi Dizi Çifti: Aybüke Pusat-Furkan Andıç (Her Yerde Sen-FOX)

En İyi Halk Müzik Kadın: Elif Buse Doğan

En İyi Halk Müzik Erkek: Erkan Oğur

En İyi Müzik Grubu: Yüzyüzeyken Konuşuruz

En İyi Rapçi: Ceza Yılın Şarkısı: ‘Ela’ (Reynmen) En İyi Klip: ‘Mendilimde Kırmızım Var’ (Mabel Matiz) Azerbaycan’ın Parlayan Ödülü: Röya