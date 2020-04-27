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27.04.2020 - 07:00 |

Paris havası

İstanbul cemiyet hayatının renkli simalarından Serap Dindar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla önceki güne renk kattı.

Paris havası

İstanbul cemiyet hayatının renkli simalarından Serap Dindar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla önceki güne renk kattı. İş insanının, dünyaca ünlü moda kuruluşu Louis Vuitton imzasını taşıyan kırmızı poları ve maskesi dikkat çekti. Bu arada yurt dışında olduğu kadar ülkemizde de moda devlerinin maskeleri büyük rağbet görüyor.

Fırat Çelik dansıyla hayranlarını şaşırttıBir süredir Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik, yeğeniyle dans ettiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
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Cadde Yazarları

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