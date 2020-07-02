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02.07.2020 - 11:16 |

Paris Jackson: Cinsel organı olmayan biriyle çıktım

ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Paris, "Bir keresinde penisi olmayan bir adamla çıkmıştım" dedi.

Paris Jackson: Cinsel organı olmayan biriyle çıktım
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Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Sevgilisi Gabriel Glenn’le birlikte bir Facebook yayınına katılan 22 yaşındaki Paris, hayranlarını şaşırtan itiraflarda bulundu.

Kendisini eş cinsel olarak tanımlayan Paris, Gabriel’le olan ilişkisine dair, “Bir erkekle birlikte olabileceğimi düşünmezdim. Bir kadınla evleneceğimi düşünürdüm. Erkeklerden daha çok kadınlarla çıktım” dedi.

ÇOĞU İLİŞKİMİ BİLMİYORLAR’

“İnsanlar çoğu ilişkimi bilmiyor” diyen 22 yaşındaki model ve oyuncu, “Bir keresinde penisi olmayan bir adamla çıkmıştım. Pantolonunuzun içinde ne olduğuyla hiç ilgilenmiyor” ifadelerini kullandı.

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Cadde Yazarları

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