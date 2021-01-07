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07.01.2021 - 07:00 |

Paris’te büyük başarı

Yaklaşık 20 yıldan bu yana müzik hayatını Paris’te sürdüren Burçak Kaya, üçüncü albümü için yoğun bir çalışmanın içine girdi.

Paris’te büyük başarı
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Yaklaşık 20 yıldan bu yana müzik hayatını Paris’te sürdüren Burçak Kaya, üçüncü albümü için yoğun bir çalışmanın içine girdi. Aynı zamanda yurt dışında restoran sahibi olan şarkıcı, düzenlediği geleneksel Türk geceleriyle dikkat çekiyor. Emeklilik ve danışmanlık hizmetleri de veren Kaya, “Hayata ilk önce esnaflıkla başladım. Müziğe olan tutkum beni çalışma hayatımda da en iyi şekilde motive etti” dedi.

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