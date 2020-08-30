Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncu kadrosu
Parker filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son yılların en sevilen oyuncuları arasında yer alan Jason Statham ve Jennifer Lopez'in başrollerini üstlendiği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenler...
Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'in son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan Parker , bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jason Statham'in başrolünü güzel oyuncu Jennifer Lopez ile paylaştığı film 2013 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...
PARKER FİLMİ KONUSU
Parker (Jason Statham) kişisel ahlak kuralları olan profesyonel bir hırsızdır. Bu kurallardan bazıları şunlardır: Hırsızlığın altından kalkamayacak insanlardan hiçbir şey çalma, hak etmeyen insanlara acı çektirme. Ancak son soygununda, ekibi onu aldatır ve parasını çalarak onu ölüme terk eder. Eski çalışma arkadaşlarının böyle bir şey yaptıklarına pişman olmasını sağlamak isteyen Parker onları zengin ve ünlülerin oyun alanı olan ve ekiptekilerin en büyük soygunu yapmayı planladıkları Palm Beach’e kadar takip eder. Zengin bir Teksaslı kılığına giren Parker yanına bilgili birini alır: Leslie (Jennifer Lopez). Leslie maddi sıkıntı yaşayan ama güzel, akıllı ve hırslı bir kadındır.
PARKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Jason Statham – Parker
Jennifer Lopez – Leslie Rodgers
Michael Chiklis – Melander
Wendell Pierce – Carlson
Clifton Collins Jr. – Ross
Bobby Cannavale – Jake Fernandez
Patti LuPone – Ascension
Carlos Carrasco – Norte
Micah Hauptman – August Hardwicke
Emma Booth – Claire
Nick Nolte – Hurley
Daniel Bernhardt – Kroll
Dax Riggs – Kendisi