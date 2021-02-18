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18.02.2021 - 23:25 |

Parodi nedir, ne anlama geliyor? Parodi hesap ne demek?

Parodi kelimesi ne anlama geliyor araştırılıyor. Sosyal medyanın gündeminde yer alan parodi, sanat eserleri ile yapılan oyun türüdür. "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ve Monus ' Parodi ' şarkı türünde örnek eserleridir. Parodi hesap nedir?

Parodi nedir, ne anlama geliyor? Parodi hesap ne demek?
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Eserlerin alaya alınarak, özüne dokunmadan ortaya konulan oyunlara denen parodi, birçok farklı alanda yapılabilir. Günümüzde birçok kişi sosyal medyada ilgi çeken parodiler sergiliyor. İşte, parodi anlamı, oyunları...

PARODİ NEDİR?

Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü. Çoğunlukla edebiyat alanında kullanılmasına rağmen, başta sinema olmak üzere birçok farklı sanat dalında örnekleriyle karşılaşılmıştır. Türkiye'den örneklemek gerekirse; "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ve Monus ' Parodi ' şarkısı gösterilebilir. Sahne sanatlarında ise orta oyunu veya her gün güncellenen veya güncellenebilin kabare türü oyunlarda var olan sanattır.

PARODİ HESAP NE DEMEK?

Ünlü veya tanınmış kişileri sanal ortamda taklit ederek, o ünlü kişiymiş gibi hareket ederek paylaşımlarda bulunan hesaplardır. söz konusu parodi hesaplar taklit edilen kişilerin değildir veya onlar sorumlu değillerdir.

 

Taklit edilenin hareketleri, sözleri, yaptığı kelime tercihleri çok sık kullanılır. Mizah amacı güdülür. Ünlü kişinin söylememiş olduğu bir söz bu hesaplarca yazılabilir ve bu parodi hesap taklit amacı güttüğü için gerçek sanılabilir.

 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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