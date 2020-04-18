Pars Tan'ın babası Harun Tan kimdir, kaç yaşında? Harun Tan aslen nereli?

Harun Tan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ebru Şallı ile evliliklerinden dünyaya gelen iki çocuktan biri olan Pars Tan bir yılı aşkın süredir tedavi gördüğü Lenfoma'ya yeni düştü ve hayatını kaybetti. 9. yaşındaki Pars Tan'ın öklüm haberi herkesi derin üzüntüye boğdu. Ebru Şallı'ya ünlülerden başsağlığı mesajları gönderildi. Peki Harun Tan kimdir, kaç yaşında aslen nereli...

HARUN TAN KİMDİR?

Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan’dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan’ın oğludur.

Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.

Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.

Harun Tan ve Ebru Şallı'nın çocuklarının ismi Beren ve Pars'tır.

HARUN TAN'IN OĞLU PARS NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pars, bir önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.