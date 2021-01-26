Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 oyuncu kadrosu...
Pasifik Savaşı 2 filmi konusuyla izleyeni büyülüyor. Pilotluk eğitimi aldığı sırada eğitimini yarıda bırakarak karanlık işlere girişen Jake adında bir gencin ve etrafında şekillenen olayların hikayesi ekrana geliyor. Sinema salonları ardından TV ekranlarında da dikkatle izleniyor. İşte, Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncuları...
Aksiyon ve macera filmi Pasifik Savaşı 2 filmi yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight yer alıyor. Başarılı filmin başrollerinde ise John Boyega ve Scott Eastwood bulunuyor. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da adından söz ettiren yabancı film, izleyenden tam not alıyor.
PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini bırakır. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambert ve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.
PASİFİK SAVAŞI 2 OYUNCULARI
Başarı ile beyazperdeye gelen filmin oyuncuları da başarılı isimlerden oluşuyor. İşte, Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncu kadrosu:
John Boyega
Scott Eastwood
Cailee Spaeny
Rinko Kikuchi
Jing Tian
Adria Arjona
Burn Gorman
Charlie Day
Levi Meaden
Karan Brar
Mackenyu
Jin Zhang
Lily Ji
Dustin Clare
Daniel Feuerriegel
Rahart Adams
Madeleine McGraw