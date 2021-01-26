Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 oyuncu kadrosu...

Aksiyon ve macera filmi Pasifik Savaşı 2 filmi yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight yer alıyor. Başarılı filmin başrollerinde ise John Boyega ve Scott Eastwood bulunuyor. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da adından söz ettiren yabancı film, izleyenden tam not alıyor.

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini bırakır. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambert ve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.

PASİFİK SAVAŞI 2 OYUNCULARI

Başarı ile beyazperdeye gelen filmin oyuncuları da başarılı isimlerden oluşuyor. İşte, Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncu kadrosu:

John Boyega

Scott Eastwood

Cailee Spaeny

Rinko Kikuchi

Jing Tian

Adria Arjona

Burn Gorman

Charlie Day

Levi Meaden

Karan Brar

Mackenyu

Jin Zhang

Lily Ji

Dustin Clare

Daniel Feuerriegel

Rahart Adams

Madeleine McGraw