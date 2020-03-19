'Payitaht Abdülhamid'e corona virüs tedbirleri kapsamında ara verildi

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın yer aldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin çekimlerine ara verildi.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Corona virüs salgınından korunabilmek için gerekli önlemleri mutlaka almalıyız. Bizler de geçici olarak Payitaht Abdülhamid dizimizin çekimlerine ara veriyoruz. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda buluşmak dileğiyle" denildi.