'Payitaht Abdülhamid’in yeni sultanı Vildan Atasever

Başrolünde Bülent İnal’ın oynadığı Sultan Abdülhamid Han’ın eşi Bidar Sultan karakterini başarıyla canlandıran ve 5 sezondur ekranlara gelen Özlem Conker'in diziye vedası ile birlikte saraya gelecek olan Vildan Atasever, Payitaht’ın yeni Sultanı olacak. Vildan Atasever’i Abdülhamid Han’ın tarihte bilinen son eşi ve en küçük şehzadesi Mehmet Abid Efendi’nin annesi Saliha Sultan olarak bu cuma itibariyle ekranda görmeye başlayacağız.

Sevilen tiyatro, dizi oyuncusu ve eğitmen Süeda Çil de uzun zaman sonra ekranlara geri dönerek, Payitaht’ın kadrosuna dahil oluyor. Saliha Sultan’ın sadakatli hizmetlisi Refika karakteri ile izleyeceğimiz Çil, zeki, becerikli ancak Sultan’ının sakinliğinin aksine entrikaların içine girerek Sultan’ını padişahın gözdesi yapmak ve sarayda iyi bir konumda yer edinmek için oyunlar oynayan, kurnaz bir kadın olarak ekrana gelecek.