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04.12.2020 - 21:37 |

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders dizisi, popüler dizi ve film yayıncısı dijital platformu üzerinden yayımlanıyor. Son olarak 5. sezon ile sevenleri karşısına çıkan Peaky Blinders, bir çetenin başındaki Tommy Shelby'nin hikayesini paylaşıyor. İşte, Peaky Blinders 6. yeni sezon tarihi...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Bir suç çetesinin gözler önüne seren Peaky Blinders dizisi ilk olarak 2013 yılından izleyici karşısına çıktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama projesi kısa sürede büyük beğeni topladı. Peaky Blinders 5. sezonda neler oldu?

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Sevilen dizi 5. sezon ile seyircinin karşısındaydı. 6. sezon tarihi ise henüz paylaşılmadı. Ancak yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı açıklanmıştı. Sonuç olarak yeni sezonun ise 2021 yılı ortalarında yayımlanmış olması bekleniyor.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON ÖZETİ

Dijital platformda izleyicisiyle buluşan dizinin 5. son sezonu toplamda 6 bölümden oluyordu. İşte, son sezonun bölüm özetleri:

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.

Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.

Tommy'nin diğer gruplarla ilgili verdiği bilgileri üstlerine ileten Ben Younger beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Tommy, akıl hastanesindeki birini ziyaret eder.

Michael aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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