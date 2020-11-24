Pelin Çelik Emniyetli ile Alper Emniyetli boşandı

Alper Emniyetli, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, altı yıl önce evlendiği Pelin Çelik Emniyetli’ye boşanma davası açtı.

Pelin Çelik Emniyetli ile Alper Emniyetli’nin evliliklerinden 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğunun anlatıldığı dilekçede, “Taraflar evlendikten sonraki evlilik süresince aralarındaki hayat anlayışı farklılığı sebebiyle sorunlar yaşamaya başlamış ve geçimsizlik had safhaya ulaşmıştır” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; evlilik birliğinin devam etmesinin ne toplum için ne de kendileri için bir faydasının olduğunu belirten çifti, mahkeme tek celsede boşadı.

Tarafların 4 yaşındaki çocuğun velayetini anne Pelin Çelik Emniyetli’ye verilirken, Alper Emniyetli’nin çocuğuna aylık 4 bin TL iştirak nafakası ödemesine karar verildi.