Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Çocuklarının doyumsuz olmasını istemediğini söyleyen Pelin Karahan, her istediklerini almadığını anlattı. Güzel oyuncu, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi.

Karahan, oğullarının resme meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi.

Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ile 2014 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl ilk bebeğini 2017 yılında da ikinci çocuğunu kucağına almıştı.