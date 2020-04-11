11.04.2020 - 16:04 |
Pelin Karahan: İlk kez suşi yaptım
Ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs sebebiyle herkes günlerdir evinden çıkmıyor. Salgına yakalanmamak için karantina sürecine giren oyuncu Pelin Karahan, günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
Pelin Karahan, Sabah gazetesinden Pelin Kaya'nın "Karantinada hayatınızda neler değişti?" sorusuna cevap verdi.
Güzel oyuncu, "Hayatımızdaki rutinlerin aslında hiç sıkıcı olmadığını, aksine ne kadar keyif aldığımı fark ettim. 'Evde hayatta spor yapılmaz' derdim ama şimdi gayet sporumu yapabiliyorum. Yemek konusunda kendimi daha çok keşfettim, mesela ilk kez denediğim suşide çok başarılı oldum. Ayrıca kuaför gibi ihtiyaçlarımı kendi başıma halledebildiğimi de gördüm. Ve pek tabii çocukları evde oyalamanın ne kadar zor olduğunu ve öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu hatırladım. Ne kadar çok kıyafetin, ayakkabın, çantan olsa ne yazar; sağlıklı ve özgür olamadıktan sonra" ifadelerini kullandı.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.