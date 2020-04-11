Pelin Karahan: İlk kez suşi yaptım

Pelin Karahan, Sabah gazetesinden Pelin Kaya'nın "Karantinada hayatınızda neler değişti?" sorusuna cevap verdi.

Güzel oyuncu, "Hayatımızdaki rutinlerin aslında hiç sıkıcı olmadığını, aksine ne kadar keyif aldığımı fark ettim. 'Evde hayatta spor yapılmaz' derdim ama şimdi gayet sporumu yapabiliyorum. Yemek konusunda kendimi daha çok keşfettim, mesela ilk kez denediğim suşide çok başarılı oldum. Ayrıca kuaför gibi ihtiyaçlarımı kendi başıma halledebildiğimi de gördüm. Ve pek tabii çocukları evde oyalamanın ne kadar zor olduğunu ve öğretmenlerimizin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu hatırladım. Ne kadar çok kıyafetin, ayakkabın, çantan olsa ne yazar; sağlıklı ve özgür olamadıktan sonra" ifadelerini kullandı.