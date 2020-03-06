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06.03.2020 - 13:05 |

Pelin Karahan: Setlere dönmeyi çok istiyorum

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Pelin Karahan: Setlere dönmeyi çok istiyorum

Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir alışveriş yapan Pelin Karahan, "Gelen tekliflere artık sıcak bakıyorum. Çocuklar artık büyüdü. İnternet dizisi veya televizyon hiç fark etmez, doğru proje teklifi gelirse setlere dönmeyi çok istiyorum. 'Çocuklarım var, evliyim diye haftada üç gün gelirim' ya da 'günde şu kadar saat çalışırım' gibi herhangi bir kısıtlamam yok. Bu istekleri zaten doğru bulmuyorum" dedi.

6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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