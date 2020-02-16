Pelin Karahan ve ailesinin keyifli günü

Alışveriş merkezine gelir gelmez soluğu çocuk eğlence merkezinde alan çift, oğulları ile birlikte doyasıya eğlendiler. Hafta sonunu Ali Demir'e ayıran çift, daha sonra alışveriş turuna çıkarak özellikle oyuncak ve çocuk giyim mağazalarını gezdiler.

Alışverişin ardından Dölce Cafe'ye geçen ikili, burada yakın dostları Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti ile buluşarak uzun süre sohbet ettiler.