Pelin Karahan'dan evde doğum günü kutlaması

Oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın oğulları Ali Demir 2014'te; Eyüp Can ise 2017'de dünyaya gelmişti. Dün Ali Demir'in doğum günüydü. Çift, evde kutladıkları ilk çocuklarının 6. yaş günü için özel pasta siparişi verdi.

Pelin Karahan, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kutladı. Güzel oyuncu, aile verdikleri kutlama pozuna "İlk göz ağrım iyi ki doğdun" notunu düştü.