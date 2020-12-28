MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pelin Karahan'dan evde doğum günü kutlaması
28.12.2020 - 07:37 |

Pelin Karahan'dan evde doğum günü kutlaması

Pelin Karahan- Bedri Güntay çiftinin büyük oğulları Ali Demir, 6 yaşına bastı. Evde kutlama yapan çiftten Karahan, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Pelin Karahan'dan evde doğum günü kutlaması
ABONE OL

Oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın oğulları Ali Demir 2014'te; Eyüp Can ise 2017'de dünyaya gelmişti. Dün Ali Demir'in doğum günüydü. Çift, evde kutladıkları ilk çocuklarının 6. yaş günü için özel pasta siparişi verdi.

Pelin Karahan, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kutladı. Güzel oyuncu, aile verdikleri kutlama pozuna "İlk göz ağrım iyi ki doğdun" notunu düştü.

Pelin Karahandan evde doğum günü kutlaması

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Fenerbahçe'de Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!

Fenerbahçe'de Cisse, Sosa ve Novak için karar verildi!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı!

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet