Pelin Öztekin'den gelinlikli paylaşım

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla şöhreti yakalayan kilolu görüntüsüyle dikkat çekmiş ve güzel oyuncu bir süre sonra önemli bir karara imza atarak mide küçültme ameliyatına karar vermişti.

153 kiloyu gördükten sonra Mart 2014’te mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, 3.5 yıl içerisinde 86 kilo vermiş ve 67’ye düşmüştü. Ameliyattan iki sene sonra meslektaşı ve nişanlısı Kıvanç Baran Aslan’dan ayrılan Pelin Öztekin’in adı bir süre sonra Berk Uğuz ile anılmıştı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu hesabından paylaştığı gelinlikli selfie ile dikkat çekti. Öztekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Olmaz ama ya olursa…”