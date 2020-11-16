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HaberlerMagazin Haberleri 'Pelin turta yapıyor, biz geziyoruz'
16.11.2020 - 09:47 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

'Pelin turta yapıyor, biz geziyoruz'

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay önceki gün Akmerkez'deydi. Oğulları Ali ve Can ile mağazaları gezen Bedri Güntay, eşi Pelin Karahan'ın evde ev işleri ile ilgilendiğini söyledi.

'Pelin turta yapıyor, biz geziyoruz'
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Oğullarıyla yalnız vakit geçiren Bedri Güntay, "Pelin evde bize turta yapıyor biz de geziyoruz" dedi.

Çocuklarla uğraşmanın zor olup olmadığı hakkında sorulan soruları yanıtlayan Güntay, "Öyle olur mu? Çocukların en güzel zamanları bu zamanlar, her şey çok keyifli" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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