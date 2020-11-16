'Pelin turta yapıyor, biz geziyoruz'

Oğullarıyla yalnız vakit geçiren Bedri Güntay, "Pelin evde bize turta yapıyor biz de geziyoruz" dedi.

Çocuklarla uğraşmanın zor olup olmadığı hakkında sorulan soruları yanıtlayan Güntay, "Öyle olur mu? Çocukların en güzel zamanları bu zamanlar, her şey çok keyifli" dedi.