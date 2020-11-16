16.11.2020 - 09:47 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
'Pelin turta yapıyor, biz geziyoruz'
Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay önceki gün Akmerkez'deydi. Oğulları Ali ve Can ile mağazaları gezen Bedri Güntay, eşi Pelin Karahan'ın evde ev işleri ile ilgilendiğini söyledi.
Oğullarıyla yalnız vakit geçiren Bedri Güntay, "Pelin evde bize turta yapıyor biz de geziyoruz" dedi.
Çocuklarla uğraşmanın zor olup olmadığı hakkında sorulan soruları yanıtlayan Güntay, "Öyle olur mu? Çocukların en güzel zamanları bu zamanlar, her şey çok keyifli" dedi.