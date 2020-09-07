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07.09.2020 - 07:00 |

Pembe Panter Gülşen

Pandemi nedeniyle bu sene tatil yapamayan Gülşen, dün öğle saatlerinde güneşlenmek istemesi, hava muhalefetine takıldı.

Pembe Panter Gülşen
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Şezlongda oturduğu sıra bulutların güneşi kapattığı anı Instagram’dan paylaşan şarkıcı, “Ben güneşlenmek isteyince hava... Pembe Panter’im sanki” notunu düştü. İlerleyen dakikalarda da güneş açmayınca Gülşen, “Küstüm” diye yazdı.

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