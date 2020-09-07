07.09.2020 - 07:00 |
Pembe Panter Gülşen
Pandemi nedeniyle bu sene tatil yapamayan Gülşen, dün öğle saatlerinde güneşlenmek istemesi, hava muhalefetine takıldı.
Şezlongda oturduğu sıra bulutların güneşi kapattığı anı Instagram’dan paylaşan şarkıcı, “Ben güneşlenmek isteyince hava... Pembe Panter’im sanki” notunu düştü. İlerleyen dakikalarda da güneş açmayınca Gülşen, “Küstüm” diye yazdı.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.