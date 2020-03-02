Pembe Pist’e çıkıyorlar

Türkiye’nin en başarılı ve ilham verici kadın girişimcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Pembe Pist etkinliğinde direksiyon başına geçecek. Bu yıl ikincisi yapılan proje, ‘#KesinKadındır’ mottosuyla gerçekleşecek. Genç girişimci Didem Fatinoğlu önderliğindeki Pembe Pist, girişimciliğe teşviği artırmayı hedefliyor.