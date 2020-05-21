21.05.2020 - 07:00 |
Pembe saçlı tavşan
Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programının sunucusu Dilay Korkmaz, daha önce çektirdiği renkli fotoğrafları Instagram’dan paylaşarak, yüzlerce beğeni aldı.
Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programının sunucusu Dilay Korkmaz, daha önce çektirdiği renkli fotoğrafları Instagram’dan paylaşarak, yüzlerce beğeni aldı. Pembe peruk takan sunucu karelere, “Neyim ben? Pembe saçlı tavşan televizyon sunucusu mu?” notunu düştü.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.