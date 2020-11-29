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29.11.2020 - 13:15 |

Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

Usta oyuncu Perran Kutman ile 1980’de nikah masasına oturduğu yapımcı Koral Sarıtaş önceki gün evliliklerinin 40. yılını kutladı. Çiftin iki karesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı, mesaj yağmuruna tutuldu.

Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması
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Perran Kutman 1979’da tanıştığı, ilk görüşte aşık olduğu eşi Koral Sarıtaş ile 40. evlilik yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Kutman'ın eşi için söylediği sözler akıllara geldi.

Kutman, Koral Sarıtaş için, "Evliliğimizde kimse diğerinin önüne geçmedi. Bir gün bile birbirimize olan saygımız, sevgimiz, güvenimiz eksilmedi. Eşim için dünyayı yakarım. Aşk gidiyor, ama bitmiyor. Köklü bir sevgiye dönüşüyor. Aşk küçük heyecanlardır. Ama sevgi, çok köklü ve vazgeçilmezidir. En büyük korkum Koral’ı kaybetmek. Hayat arkadaşlığı hissi bambaşka" demişti.

Perran Kutman ve Koral Sarıtaşın 40. yıl kutlaması

29 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni29 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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