Perran Kutman ve Koral Sarıtaş'ın 40. yıl kutlaması

Perran Kutman 1979’da tanıştığı, ilk görüşte aşık olduğu eşi Koral Sarıtaş ile 40. evlilik yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Kutman'ın eşi için söylediği sözler akıllara geldi.

Kutman, Koral Sarıtaş için, "Evliliğimizde kimse diğerinin önüne geçmedi. Bir gün bile birbirimize olan saygımız, sevgimiz, güvenimiz eksilmedi. Eşim için dünyayı yakarım. Aşk gidiyor, ama bitmiyor. Köklü bir sevgiye dönüşüyor. Aşk küçük heyecanlardır. Ama sevgi, çok köklü ve vazgeçilmezidir. En büyük korkum Koral’ı kaybetmek. Hayat arkadaşlığı hissi bambaşka" demişti.